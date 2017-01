MorphoSys: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys hat zum Ende des abgelaufenen Jahres noch einmal ordentlich Gas gegeben. Nach kräftigen Kursgewinnen im Dezember wurde am 2. Januar bei knapp 51,00 Euro ein neues 6-Monats-Hoch realisiert. In den letzten 4 Wochen ging es um knapp 25 Prozent in die Höhe. Doch was ist in diesem Jahr zu erwarten, wie wird es für die Aktie weitergehen?

In diesem Jahr könnte es endlich soweit sein

Mit dem Schuppenflechte-Mittel Guselkumab steht das erste auf Basis der eigenen Antikörper-Technologie entwickelte Medikament vor der Marktzulassung. MorphoSys‘ Lizenzpartner Janssen hat sowohl bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA als auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eine Marktzulassung beantragt. Im Laufe des zweiten Halbjahres ist hier mit einer finalen Entscheidung zu rechnen. Experten trauen dem Mittel Umsätze von mehr als 1 Mio. Dollar pro Jahr (Blockbuster-Qualitäten) zu, an denen MorphoSys prozentual partizipieren würde. Dies würde dem ganzen Unternehmen und wohl auch der Aktie einen gehörigen Schub verleihen. Neben Guselkumab befinden sich zudem noch viele andere aussichtsreiche Wirkstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline. Im Laufe des Jahres werden weitere Studienergebnisse erwartet.

Neues Vorstandsmitglied

Außerdem hat das Unternehmen aus Martinsried bei München einen neuen Entwicklungsvorstand berufen. Für den scheidenden Entwicklungschef Dr. Arndt Schottelius wird Dr. Malte Peters ab dem 1. März in das Top-Management bei MorphoSys aufrücken. Peters verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der früh- und spätklinischen Entwicklung und arbeitet derzeit beim zum Pharmariesen Novartis gehörenden Teilkonzern Sandoz. Dort hat er den Posten des Global Head, Clinical Development Biopharmaceuticals inne.

