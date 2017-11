MorphoSys: Wer diese Signale übersieht, verpasst etwas!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

in den zurückliegenden Handelsstunden hat sich die Aktie von MorphoSys weiter in einer starken Verfassung präsentiert. Charttechniker vermuten, der Titel könne kurzfristig in Richtung 80 und dann auch 90 Euro steigen. Dies entspricht einem kurzfristigen Potenzial von mehr als 10 %. Dennoch ist auch das übergeordnete Bild interessant. Konkret: Die Aktie konnte seit September massive Kursgewinne erzielen. Dabei sind die Kurse um etwa 25 % nach oben geklettert. Chartanalysten sprechen hier von einer langfristig angelegten Aufwärtsbewegung. Oder: Der Chart sagt eindeutig, dass mit steigenden Kursen zu rechnen ist.

Die jüngst erreichten Hochs liegen bei 82,95 Euro. Hier hatte die Aktie am 21. November 2017 ein neues 1-Jahres-Hoch markiert, um nun eine kleine Pause einzulegen. Das derzeitige 15-Jahres-Hoch befindet sich mit 86,72 Euro nicht weiter darüber. Gleichwohl liegt das sehr langfristige Kursziel sogar bei 100 Euro. Denn bis zu dieser magischen Grenze würde der Wert keine Widerstände mehr vorfinden, die noch überwunden werden müssten. Insofern lohnt es kaum den Blick nach unten zu richten. Doch auch dort findet sich eine wichtige Unterstützung. Der Anstieg führte dazu, dass die Aktie entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben marschiert. Diese sollte weiterhin Halt bieten. Wirtschaftlich gab es keine neuen bedeutenden Nachrichten, die eine Änderung hervorgerufen hätten. Die Aktie wird von 80 % aller Bankanalysten als Kauf angesehen. 20 % wollen den Titel halten, niemand verkauft derzeit.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie befinde sich im Hausse-Modus. Die Aktie verläuft eindeutig über dem jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt verschiedener zeitlicher Dimensionen. Dabei ist der Abstand zum langfristig bedeutenden GD200 mit 18 % besonders groß. Dies ist ein deutliches Kaufsignal, das sich in den nächsten Wochen noch verstärken dürfte, heißt es.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.