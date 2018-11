MorphoSys: Wenn das jetzt halten würde, es wäre perfekt!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Gesamtmarkt bröckelt heute so vor sich hin, aber die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) legt zu, stellt zur Stunde `mit 2,3 Prozent Zugewinn den Spitzenreiter im TecDAX. Und wenn es gelingt, dieses Plus ins Handelsende zu bringen, vielleicht noch ein wenig auszubauen, das wäre ein richtiger „big point“ für das bullishe Lager. Denn Sie sehen im Chart: Die Aktie dreht gerade in einer extrem wichtigen Zone:

Am Dienstag und Mittwoch hatte MorphoSys in die Kreuzunterstützung aus 20-Tage- und 200-Tage-Linie im Bereich um 92/95 Euro zurückgesetzt. An beiden Tagen konnte die wichtigere 200-Tage-Linie blitzsauber verteidigt werden. An beiden Tagen schloss die Aktie zugleich knapp über der 20-Tage-Linie. Und, noch besser: Damit wurde genau die Hälfte der vorherigen Rallye korrigiert, wie der Chart zeigt … was ein grundsätzlich guter Punkt für einen erneuten Aufwärtsimpuls wäre. Das sieht gut aus, wenn nur diese 200-Tage-Linie, aktuell bei 92,74 Euro, hält. Aber was ist mit dem schwachen Gesamtmarkt … müsste der MorphoSys nicht zwangsläufig doch wieder mit nach unten ziehen?

Würde Starinvestor Peter Lynch MorphoSys jetzt kaufen? Laden Sie sich jetzt das kostenlose eBook „Die erfolgreichsten Investoren aller Zeiten“ herunter. Klicken Sie hier!

Das ist möglich, aber es wäre nicht zwingend. Es kommt einfach darauf an, ob genug Investoren zu dem Schluss kommen, dass ein kippendes Wachstum weltweit zwar für die meisten Industrieunternehmen, den Konsumbereich und viele Hightechs zum Problem würde. Aber ein forschendes Biotechnologieunternehmen wie MorphoSys mit vielen Allianzen gehört zu denen, die da ganz am Ende der Reihe möglicherweise unter Druck geratender Unternehmen stünden. Wenn man wie momentan Energieversorger als „sicheren Hafen“ ansieht und Kapital dorthin umschichtet, wären Biotech-Aktien keineswegs eine schlechtere Wahl … und eine, die bislang noch nicht überzogen frequentiert wird.

Basis einer solchen Entwicklung wäre aber, dass der Chart „passt“, also bullish bleibt. Und genau in diese Richtung können die Akteure heute einen ganz entscheidenden Schritt tun!

Gratis Exklusiv-Anleitung: „Wie Sie mit Dividenden ein Vermögen aufbauen“. Einfach hier klicken.