MorphoSys: Warnsignal!

Bis Freitag sah es so richtig gut aus: MorphoSys startete nach kurzem Rücksetzer einen erneuten Anlauf an die wichtige Widerstandszone 51,20/52,00 Euro. Aber dann kam Druck auf, der zu einem bearishen Signal im Candlestick-Chart geführt hat: ein sogenannter Evening Star oder Abendstern ist aufgetaucht. Das bringt den Bullen Handlungsbedarf, denn wird jetzt nicht umgehend dagegen gehalten, kann das momentan immer noch für einen Ausbruch nach oben taugliche Chartbild schnell umschlagen.

Wir sehen im Chart, dass der Rücksetzer nach dem Ausbruchsversuch zu Jahresbeginn sehr moderat ausfiel. Es wurde immer Tuchfühlung zur 20-Tage-Linie gehalten, das letzte kleine Zwischentief lag höher als das vorherige – und dann kam die erneute Attacke der Bullen. Aber dann begann es schiefzulaufen:

Die Aktie lief am Freitag in die Widerstandszone hinein, kam aber nicht durch und schloss relativ deutlich unter Tageshoch. Die allgemein zunehmende Verunsicherung aufgrund der Entwicklung in den USA führte dann am Montag zu Verkaufsdruck: Der Evening Star war entstanden. Weiße Kerze, Doji, rote Kerze – das zeugt von einem „Machtwechsel“ hin zur Verkäuferseite. Aktuell sehen wir per Dienstagfrüh eine weitere, wenn auch noch kleine rote Kerze. Würde sie erhalten bleiben, wäre der Evening Star damit bestätigt und das bearishe Signal eingetütet.

Aber noch ist der Tag jung, man darf gespannt sein, ob der Dienstag seinen Spitznamen „Turnaround Tuesday“ auch bei MorphoSys (ISIN DE0006632003) verdienen wird. Spekulative Trader sollten sich überlegen, den Stoppkurs eng unter das Korrektur-Zwischentief bei 46,50 Euro zu legen, denn sollte das brechen, könnte es schnell in Richtung 43 Euro als erste Etappe eines dann größeren Rücksetzers gehen.