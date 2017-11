MorphoSys: Top News, aber leider noch kein Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Lieber Leser,

einer der größten Gewinner im TecDAX ist heute die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys aus Martinsried bei München. Grund hierfür ist eine Lizenzvereinbarung, auf deren Basis das Unternehmen die eigenen Prognosen erhöhen konnte. Trotzdem gibt es aber noch ein Problem!

Lizenzvereinbarung mit I-Mab für MOR202

Kommen wir zunächst zu den Top News, die MorphoSys erst vor wenigen Stunden veröffentlichen konnte. So ist es dem Unternehmen gelungen, eine Lizenzvereinbarung mit I-Mab für MOR202 (ein noch in der Entwicklung befindliches Medikament in der Indikation multiples Myelom) abzuschließen. Diese sichert I-Mab exklusive Vermarktungsrechte für MOR202 in China, Hongkong, Macao und Taiwan zu.

Im Gegenzug erhält MorphoSys eine Einmalzahlung („Upfrontpayment“) von 20 Mio. US-Dollar, mögliche Meilensteinzahlungen (bei Erreichung bestimmter Ziele) von bis zu 100 Mio. US-Dollar und letztlich sogar Tantiemen auf den Nettoumsatz im zweistelligen Prozentbereich. Aufgrund der Einmalzahlung erhöht die Gesellschaft zudem ihre Geschäftsprognose und erwartet nun für 2017 einen Jahresumsatz zwischen 63 und 66 Mio. Euro bei einem EBIT zwischen -66 und -71 Mio. Euro.

Fundamental weiterhin alles im Lot, aber charttechnisch fehlt (noch) die Zündung!

Fundamental ist damit weiterhin alles im Lot. Das mag sich für den ein oder anderen Leser etwas komisch anhören, übertrifft der EBIT-Verlust doch den Jahresumsatz selbst auf Basis der erhöhten Geschäftsprognosen immer noch. Aber MorphoSys ist und bleibt eben immer noch ein forschendes Biotechnologie-Unternehmen. Und da die Forschung viel Geld kostet, ist dies durchaus normal und kein Problem.

Allerdings schafft es die Aktie selbst mit diesen positiven Nachrichten im Rücken heute nicht, endlich nachhaltig den charttechnisch wichtigen Widerstand bei 80,00 Euro zu durchbrechen. Leider kommt es jedoch erst zu einem charttechnischen Kaufsignal, wenn der Aktie dies gelingen sollte. Zwar glaube ich, dass es der Aktie früher oder später gelingen wird und sie dann auf 100,00 Euro steigen kann. Noch aber brauchen Anleger wohl ein wenig Geduld!

Diese Bitcoin-Alternative wird schon bald boomen!

Vergessen Sie Bitcoin! Erfahren Sie HIER heute GRATIS: Deshalb geht Blockchain jetzt so richtig durch die Decke! Dieses Unternehmen profitiert jetzt am meisten vom Boom! Nur hier und HEUTE sichern!

Klicken Sie HIER und laden Sie „Der große Blockchain Boom“ GRATIS herunter!

Ein Beitrag von Sascha Huber.