MorphoSys: Der Tag der Wahrheit steht bevor!

die Aktie des bayerischen Biotechunternehmens MophoSys drückt weiter aufs Gaspedal. Auch zu Wochenbeginn setzt sich die jüngste Kursrallye fort. In den vergangenen 2 ½ Wochen verteuerte sich der TecDAX-Titel damit um mehr als 22 Prozent und notiert auf einem neuen 12-Monats-Hoch. Nun könnte mit dem Sprung über die psychologisch wichtige 60-Euro-Schwelle ein weiteres Kaufsignal entfacht werden. Doch was sind die Hintergründe für den jüngsten Kursaufschwung?

Starke Nachrichtenlage

In der letzten Woche hatte das bei München angesiedelte Unternehmen erfolgreiche Studiendaten zu seinem größten Hoffnungsträger Guselkumab veröffentlicht. Demnach konnte der Schuppenflechte-Wirkstoff in zwei Phase-3-Studien des MorphoSys-Lizenzpartners Janssen den primären Endpunkt erreichen. Die Studien dokumentieren signifikante Verbesserungen des Krankheitsbildes und eine überlegene Wirkung gegenüber den Alternativtherapien Stelara und Humira. Damit stehen die Zeichen gut, dass Guselkumab im weiteren Verlauf des Jahres als erstes auf der Antikörperbibliothek von MorphoSys basierendes Medikament die Zulassung erhält.

Nun folgte eine weitere positive Meldung. Und zwar plant der Lizenzpartner Roche ein neues Phase-3-Zulassungsstudienprogramm für das Alzheimer-Mittel Gantenerumab zu starten. Demnach sollen noch in diesem Jahr zwei Studien auf den Weg gebracht werden.

In dieser Woche ist es soweit

Mit großer Spannung werden in dieser Woche auch die Zahlen für 2016 erwartet. Am 9. März wird MorphoSys sein finales Zahlenwerk auf den Tisch legen und einen Ausblick für 2017 präsentieren. Eckdaten wurden bereits veröffentlicht: Demnach bewegte sich der Umsatz im letzten Jahr in einer Bandbreite von 47 bis 52 Mio. Euro. Operativ wird ein Ergebnis (Ebit) in einer Spanne von -56 bis -68 Mio. Euro erwartet.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

