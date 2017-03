MorphoSys: So sehen Sieger aus!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys überzeugt weiterhin die Märkte. Tag für Tag erreicht das Biotechnologieunternehmen ein neues Hoch. So auch am 2. März, als die Aktie bei 56,04 ein neues 12-Monats-Hoch markierte. Charttechnisch gelang damit der Ausbruch aus einer Seitwärtsrange, die sich in Höhe von 50 Euro gebildet hatte. Einen solchen Ausbruch verbinden technisch orientierte Analysten mit dem Ausblick auf weiter steigende Notierungen.

Morphosys: Am 9. März spannende Telefonkonferenz

Vor allem fundamental orientierte Analysten erwarten nun eine Telefonkonferenz am 9. März, bei der die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet werden. Zudem gibt es dort einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017.

Deshalb entscheidet kurzfristig allein die Technik über den weiteren Kursverlauf. Morphosys befindet sich in jeder zeitlichen Dimension im Aufwärtstrend. Da auch die Charttechnik grünes Licht avisiert, steht einem kurzfristigen Kursanstieg demnach nichts im Wege. Das erste Kursziel lässt sich vor allem aus der technischen Analyse ableiten. Hiernach könnte sich die Aktie Richtung 76,28 Euro bewegen. Dies ist das 2-Jahres-Hoch vom 20. Juli 2015. Das Potenzial bis dahin beläuft sich auf mehr als 25 %.

Sollten die Geschäftszahlen wie erwartet gut ausfallen und der Ausblick 2017 stimmen, dann ist auch aus fundamentaler Sicht der Weg frei.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

