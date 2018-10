MorphoSys: Sell in May and go away einmal anders!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Das bekannte ‘Sell in May and go away‘-Motto warnt die Anleger davor, an den Aktienmärkten während der schwachen Sommerzeit Verluste zu erleiden. Einen Sell-in-May-Zusammenhang gibt es in diesem Jahr auch bei der MorphoSys-Aktie. Allerdings stellt sich dieser ganz anders dar, als man es zunächst vermuten würde.

Ein Anleger, der im Mai die Aktie besessen und verkauft hat, ist heute genauso reich wie jene Anleger, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.