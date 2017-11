MorphoSys: Schöner Zwischensprint – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

MorphoSys konnte die Woche mit einem kleinen Plus beginnen und diesen positiven Eindruck auch an diesem Dienstag mit einem Kursaufschlag von mehr als 2 % bestätigen. Die Kurse sind nach einem Abschlag von mehr als 4 % binnen einer Woche jetzt wieder in Richtung der runden Marke von 80 Euro nach oben abgedreht. Charttechnische Analysten werten dies als Zeichen innerer Stärke und meinen, die Aktie könne zumindest das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 81,45 Euro vom 7. November schnell wieder erobern. Dies wäre der Startschuss für einen Angriff auf das aktuelle 15-Jahres-Top bei 86,72 Euro vom 18. Dezember 2014. Bis dahin hat der Wert noch knapp 10 % Potenzial, so dass sich daraus ein attraktives Zwischenziel ableiten lässt. Die fundamental orientierten Analysten sind ebenfalls optimistisch geblieben.

85 % der Analysten sind weiterhin der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen lediglich „halten“, aber niemand zieht einen „Verkauf“ in Erwägung. Deshalb ist aus heutiger Sicht ein neues Zwischentop wahrscheinlich!

Technische Analysten: Klarer geht es kaum

Die Aktie konnte durch den Gewinn sogar den GD20 knapp verteidigen und damit die Kurse in allen zeitlich relevanten Dimensionen im Aufwärtstrend bestätigen. Bei einer Distanz von gut 22 % zum GD200 rechnen die Analysten mit weiteren massiven Kursaufschlägen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.