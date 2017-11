MorphoSys: Schöner Gewinn, jetzt winken neue Tops!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

MorphoSys hat am Dienstag weiter Boden gutgemacht und strebt nun ein neues Rekordniveau an. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie könne auf ein neues 15-Jahres-Hoch bzw. in Richtung 100 Euro steigen. Im Detail: die Aktie ist innerhalb von einer Woche um 5 % geklettert. Allein gestern ging es um weitere 3 % aufwärts. Der Aufwärtstrend ist gerade aus charttechnischer Sicht fulminant. Die Kurse klettern entlang einer Aufwärtstrendgeraden, die kaum noch zu unterkreuzen ist. Wahrscheinlich lockt nun auch noch das 15-Jahres-Hoch bei 86,72 Euro vom 18. Dezember 2014. Darüber wäre die Luft rein für einen massiven Kursanstieg, meinen die charttechnischen Experten. Zumindest 100 Euro, also etwa ein Kursplus von 20 %, seien möglich.

Wirtschaftlich gab es keine neuen Nachrichten. Dennoch sind noch 85 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % wollen derzeit „halten“, niemand „verkauft“ den Titel.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend hält an

Die technischen Analysten sind unverändert der Meinung, dass sich die Aktie im Hausse-Modus befinde. Der Aufwärtslauf halte an, der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf fast 25 %. Dies ist ein eindeutiges Kaufsignal, heißt es von Seiten der technischen Analyse!

