MorphoSys: Risikopuffer für die Bullen? Null!

Diese ewige Hürde, dieser höchste Punkt seit dem Jahr 2000, Ende 2014 bei 88,50 Euro markiert, diese Linie hatten sie alle im Visier, die Bullen ebenso wie die Bären. Und es hat sich hingezogen, bis die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003) diesen Widerstand nehmen konnte. Die Frage ist nur, ob sich die Bullen damit nicht womöglich verhoben haben, ob die Aktie nicht recht bald wieder unter diese Marke von 88,50 Euro fällt und dann womöglich mehr zeigt als einen kurzen Rücksetzer?

Nachdem der Kurs im Januar und März bereits nahe an, aber nicht über diese 2014er-Hürde kam, wurde die Veröffentlichung der Quartalsbilanz am 2. Mai als Anlass genommen, die Aktie irgendwie über diese 88,50 Euro hinaus zu wuchten. Aber die Anschlusskäufe blieben aus. Kein Wunder, denn wirklich inspirierend war die Bilanz gerade nicht. Zwar folgten in den letzten zwei Wochen doch noch zögerliche Käufe. Aber dieser Chart auf Wochenbasis macht deutlich: Dabei ist keinerlei Risikopuffer nach unten herausgekommen, sondern ein latentes Risiko:

Wenn MorphoSys diese gerade erst begonnene Handelswoche nennenswert im Minus beenden sollte, würde das zu einem „Evening Star“ im Candlestick-Chart auf Wochenbasis führen. Schon die Vorgeschichte war nicht unproblematisch, weil der erste Versuch, über die 88,50 hinauszukommen, vor drei Wochen in einem „Shooting Star“ endete. Den konnte man durch umgehende Käufe zwar egalisieren, aber das mündete bloß in den Grundstock eines „Evening Star“ in Form einer kleinen weißen Kerze und einem Doji, dem jetzt eine rote Kerze folgen und die Formation damit komplettieren könnte. Hier sollte man daher die kommenden Tage genau hinsehen. Vor allem, wenn MorphoSys unter 88,50 Euro aus der Handelswoche gehen sollte, haben die Bullen ihren Kredit verspielt.

