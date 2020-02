MorphoSys: News aus den USA

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Neuigkeiten meldet das Biotech-Unternehmen MorphoSys. Nach Unternehmensangaben wurde gestern in den USA ein sogenanntes Expanded Access Program für den größten Hoffnungsträger Tafasitamab gestartet. Im Rahmen des Programmes können Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bekommen. Und das, obwohl sich der Wirkstoff Tafasitamab noch in der Entwicklung befindet…

