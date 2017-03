MorphoSys: Kommen jetzt die großen Fonds auf den Geschmack?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

die Aktie von Morphosys konnte zuletzt wieder neue Tops genererieren. 53,81 Euro lautet das neue 12-Monats-Top vom 28. Februar. Damit ist aus technischer Sicht sehr wichtiges Terrain gewonnen. Die Aktie hat demnach annähernd 30 % Potenzial.

Aufwärtstrend vollständig intakt

Der Optimismus speist sich vor allem aus dem Umstand, dass die Aktie in allen zeitlichen Dimensionen den großen Aufwärtstrend verteidigen konnte. Per Saldo liegt Morphosys heute schon fast 30 % über dem GD200, an dem die Aufwärtsentwicklung gemessen wird. Der GD100 ist gleichfalls weit entfernt, die Aktie verfügt über einen Abstand von 17 %. Auch kurzfristig sind technisch die Kurse nun im grünen Bereich.

Charttechnisch zweifelt ohnehin niemand am Aufwärtstrend. Die Aktie hat bis zum nächsten Hoch bei 76 keine nennenswerten Hürden mehr vor sich. Zudem verlaufen die Notierungen entlang einer vollkommen intakten kurzfristigenAufwärtstrendgeraden, die auch an schwachen Tagen stützen könnte. Schließlich hat sich in Höhe von 50 Euro ein deutlicher Boden ausgebildet. Dies kann besonders die Fonds, die sich an Kursdaten orientieren, zum Kauf motivieren.

Nach den jüngsten Kursgewinnen ist Morphosys deutlich im grünen Bereich und wird entsprechend an den Börsen von Investoren geordert.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

