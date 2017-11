MorphoSys: Kippt die Aktie durch die Quartalszahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys (ISIN: DE0006632003) bestätigte im Zuge der heute Früh präsentierten Bilanz zum dritten Quartal die Jahresprognose 2017. Das war etwas, womit man rechnen konnte, aber im Vorfeld dürften doch einige darauf gesetzt haben, dass man ein wenig optimistischer auftreten würde. Immerhin gab es im Verlauf der letzten Monate doch eine Reihe guter Nachrichten, so z.B. diese Anhebung des Status des Antikörpers MOR208 auf „Therapiedurchbruch“ durch die FDA. Aber:

Das Problem eines Unternehmens, das nach Antikörpern forscht, ist eben, dass es Jahre dauert, bis richtig Geld fließen kann. Man etabliert einen Antikörper, Partner entwickeln komplexe Wirkstoffe, die werden in lange klinische Tests geschickt. Und dann müssen erst einmal Medikamente an den Markt gebracht werden, von deren Verkauf MorphoSys dann seinen Anteil erhielte. Das ist ein Geduldsspiel. Und bis diese Zeit kommt, „verbrennen“ solche Unternehmen eben Geld. Es konnte nicht wundern, dass der Umsatz auch im dritten Quartal niedriger lag als der Verlust. Die Frage ist eben nur, ob die Anleger diese Geduld aufbringen – auf einem derart luftigen Niveau des Kurses und ausgerechnet an einer charttechnischen Widerstandsmarke. Für den Moment, als erste Reaktion auf die Bilanz, lautet die Antwort:

Offenbar nicht. Sie sehen im Chart, der den Stand der Dinge um 09:30 Uhr zeigt, dass MorphoSys im Vorfeld der Bilanz an das Oktober-Hoch herangelaufen war, jetzt aber kräftig zurücksetzt. Damit stehen die nächstgelegenen Unterstützungen bereits im Feuer: die 20-Tage-Linie bei 75,30 und die steile August-Aufwärtstrendlinie bei 74,10 Euro. Sollten diese Linien halten, bleibt die Chance nach oben erhalten. Wenn nicht, wird es kniffliger. Dann wäre ein Test der darunter liegenden Unterstützungszone 67,75/68,75 Euro drin und, wenn es dick kommt, auch ein Anlauf an die mittelfristigen Supports um 60 Euro. Zu Stunde ist da eine Menge Volatilität in der Aktie, also Vorsicht, was zählt ist nur das, was der Chart heute zum Handelsende „ausspuckt“!

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!