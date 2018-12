MorphoSys: Die Käufer verlieren wieder an Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am Ende einer langen Aufwärtsbewegung markierte die MorphoSys-Aktie im Juli bei 124,71 Euro ihr Jahreshoch. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über, die erst am 11. Oktober auf dem Niveau von 75,50 Euro beendet werden konnte. Der nachfolgende Anstieg ließ den Kurs bis zum 8. November wieder auf 109,81 Euro ansteigen.

Auf diesem Niveau hat eine Korrektur eingesetzt, die immer noch nicht beendet ist. Es hat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.