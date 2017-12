MorphoSys: Die Käufer sollten bald wieder Stärke zeigen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

die Frage, ob eine Aktie hoch oder niedrig notiert, ist eine höchst relative. Das wird beim Blick auf den aktuellen MorphoSys-Chart sehr schön deutlich. Blickt man aus einer langfristigen Perspektive auf den Kursverlauf und schaut sich beispielsweise die gesamte Entwicklung im Jahr 2017 an, ergibt sich ein recht positives Bild, an dem es nicht viel zu bemängeln gibt.

Verengt man den Betrachtungszeitraum jedoch auf die letzten zwei Monate, finden sich schnell einige Haare in der Suppe. Negativ stößt zum Beispiel die recht deutliche Schwäche kurz vor Weihnachten auf. Der MorphoSys-Kurs kam um über fünf Euro zurück und zeigte just in dem Moment die Zeichen einer Schwäche, in dem die Anleger noch auf eine kleine Jahresschlussrallye hofften.

Da bei MorphoSys die Jahresendrallye im Jahr 2017 eigentlich schon im September begann und Anfang November, als die Aktie in eine langgezogene Seitwärtsbewegung überging, beendet war, schmerzen die Kursverluste zum Jahresende gleich doppelt. Im Chart droht die Gefahr einer Topbildung und diese Aussicht wird kurz vor Beginn des Jahres 2018 wohl nur den wenigsten Anlegern wirklich gefallen können.

Was machen die Käufer?

Damit sind die Käufer nun unmittelbar gefordert. Sie müssen, am besten noch vor dem Jahresende, den jüngsten Kursrutsch stoppen und die Aktie wieder über das Novembertief, besser aber über den Bereich von 80 Euro, ansteigen lassen.

Da der Kurs in den vergangenen zwei Monaten gleich dreimal an dieser Zone scheiterte und wieder zurückfiel, ist es wichtig, dass diese wichtige Bastion von den Bullen endlich gestürmt wird.

Gelingt jedoch keine kurzfristige Stabilisierung, dürften die ersten Handelstage des neuen Jahres für die MorphoSys-Aktionäre unerfreulich werden, weil mit weiteren Kursverlusten zu rechnen ist. Das Oktobertief bei 72 Euro dürfte in diesem Fall recht schnell wieder angelaufen werden. Bietet auch dieses dem Kurs keinen dauerhaften Halt, könnte auch das Septembertief bei 65 Euro schnell wieder in Reichweite kommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.