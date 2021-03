MorphoSys: Jetzt wird’s dünn!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Großer Katzenjammer heute bei allen MorphoSys-Anteilseignern. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund drei Prozent. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 82,54 EUR kaufen. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. MorphoSys marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund zwei Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 80,76 EUR in den Weg. Daher geht es jetzt um die Entscheidung!

Investoren, die generell von MorphoSys überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wem die ganze Entwicklung bei MorphoSys eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

