MorphoSys: Jetzt wird es ernst für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Bei ihrem Versuch, die Geschehnisse der vergangenen Woche rückgängig zu machen, ist die MorphoSys-Aktie inzwischen an einer entscheidenden Stelle angekommen. Der 50-Wochendurchschnitt, der in der Vorwoche per Gap unterschritten wurde, konnte wieder erreicht werden, denn am Mittwoch beendete die Aktie ihren Anstieg bei 106,10 Euro.

Das Tageshoch hatte bei 106,30 Euro gelegen und den 50-Wochendurchschnitt bei 106,23 Euro damit fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung