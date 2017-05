MorphoSys: Jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

erst kürzlich habe ich an dieser Stelle über die Entwicklung der MorphoSys-Aktie berichtet. Grund hierfür war, dass das Unternehmen eine klinische Phase I-Studie seines Medikamentenkandidaten MOR107 vermelden konnte. Die klinische Studie, in der das potenzielle Medikament an gesunden Freiwilligen erprobt wurde, ergab keine klinisch relevanten Sicherheitsereignisse, so dass sie mit einem – für das Unternehmen – sehr positiven Ergebnis vorzeitig beendet werden konnte.

Ritterschlag für Lanthio Pharma

Diese Forschungsergebnisse waren somit ein erneuter Ritterschlag für die einst übernommene Tochtergesellschaft Lanthio Pharma. Denn bei MOR107 handelt es sich um einen sogenannten Lanthipeptid-Wirkstoff aus der firmeneigenen Technologieplattform von Lanthio Pharma. Lanthipeptide sind dabei eine neuartige Klasse von Therapeutika, die eine hohe Zielmolekülselektivität und dadurch verbesserte Wirkstoffeigenschaften aufweisen sollen und deren hohe Spezifität neue Möglichkeiten für den therapeutischen Einsatz eröffnen.

Mit anderen Worten: Das Management von MorphoSys rund um den langjährigen CEO Dr. Simon Moroney hat mit der Übernahme von Lanthio Pharma Weitblick bewiesen und MorphoSys aus technologischer Sicht auf eine neue Stufe gehoben. Zwar werden dadurch in den nächsten Jahren noch viele Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung investiert werden müssen, dafür ist die breite Medikamentenpipeline des Konzerns jedoch beeindruckend und sichert das Unternehmen auch gegen – in der Forschung immer mögliche – Misserfolge bestens ab.

Aktie aus rein charttechnischer Sicht auf der Startrampe, Kursziele bis 100 Euro denkbar

Diese positive fundamentale Entwicklung des deutschen Vorzeige-Biotech-Unternehmens spiegelt sich dementsprechend auch im Chartbild wieder. So konnte die Aktie zuletzt auf neue Jahreshochs steigen und schickt sich inzwischen sogar an, den charttechnisch wichtigen Widerstand im Bereich um 61 Euro aus dem Weg zu räumen. Sollte der Aktie dies auf Schlusskursbasis gelingen, würde sie ein charttechnisch starkes Kaufsignal aktivieren. Dann könnten aus technischer Sicht Kursziele zwischen 72 und 75 Euro in den Fokus rücken.

Ein Beitrag von Sascha Huber.