MorphoSys: Jetzt gibt es auch noch Übernahmephantasien!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Lieber Leser,

auch gestern zählte die Aktie des deutschen Biotechunternehmens MorphoSys wieder zu den Gewinnern im TecDAX. Der Grund hierfür liegt dieses Mal jedoch in den USA.

Ehemaliger Partner Celgene mit Mega-Übernahme

Denn bei den deutschen Biotechnologiewerten, neben MorphoSys ist das in erster Linie die benachbarte Medigene sowie die Hamburger Evotec, keimt nun wieder Übernahmephantasie auf. Grund hierfür ist die mehr als 7 Mrd. US-Dollar teure Übernahme des Konkurrenten Impact Biomedicines durch den ehemaligen MorphoSys-Partners Celgene (einst hervorgegangen aus Celanese). Dabei betrifft die Übernahmephantasie in erster Linie Evotec und MorphoSys, weil diese beiden Unternehmen – ähnlich wie Impact – im Onkologiebereich (Krebsforschung) tätig sind.

Allerdings haben MorphoSys und Celgene ihre einstmals beschlossene Kooperation schon vor längerer Zeit beendet, weil Celgene die Erfolgsaussichten des Antikörperprogramms zu schlecht erschienen. MorphoSys forschte und forscht daraufhin in Eigenregie weiter, zumal sich Celgene trotz des Abbruchs der Kooperation an seine finanziellen Zusagen hielt und hält. Schon deshalb wird man in Martinsried wohl kein schlechtes Wort über Celgene verlieren.

Kursziel von 100,00 Euro durch andere Trigger!

Wie man in der Vergangenheit, z.B. bei den Übernahmegerüchten um Hapag-Lloyd, gesehen hat, schadet ein Schuss Übernahmephantasie einer Aktie nicht. Das Problem ist nur, dass alleine diese Phantasie nicht ausreicht, um die Aktie längerfristig zu stützen. Irgendwann nämlich wird es entweder zu einem Übernahmeangebot kommen oder aber die Übernahmephantasien entweichen, was dann mit fallenden Kursen einhergeht. Daher braucht die Aktie schon andere Trigger, um mein Kursziel von 100,00 Euro im Jahresverlauf zu erreichen.

Welche das sein könnten, hat ja kürzlich der Analyst Richard Vosser von JPMorgan bereits genannt. Da wären zum einen natürlich weitere Forschungserfolge, die aufgrund der umfangreichen Pipeline kein großes Problem darstellen sollten. Aber auch ein überraschend starker Absatz des Schuppenflechte-Medikaments Tremfya könnte ein solcher Trigger sein. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Aktie auch ohne die aufgekommene Übernahmephantasie mein Kursziel erreichen wird.

Diese Bitcoin-Alternative wird schon bald boomen!

Vergessen Sie Bitcoin! Erfahren Sie HIER heute GRATIS: Deshalb geht Blockchain jetzt so richtig durch die Decke! Dieses Unternehmen profitiert jetzt am meisten vom Boom! Nur hier und HEUTE sichern!

Klicken Sie HIER und laden Sie „Der große Blockchain Boom“ GRATIS herunter!

Ein Beitrag von Sascha Huber.