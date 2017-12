MorphoSys: J.P. Morgan schiebt die Aktie an, aber …

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die US-Investmentbank J.P. Morgan erhöhte heute ihr Kursziel für das deutsche Biotech-Unternehmen MorphoSys (ISIN: DE0006632003) von 86 auf 97 Euro und markiert damit die Spitze der Kursziel-Palette der Analysten. Der Schnitt liegt bei 83 Euro und auch das läge noch recht deutlich über dem aktuellen Niveau der Aktie. Und ja, durch diesen „Anschub“ in Form eines markant über dem aktuellen Niveau liegenden Kursziels liegt die Aktie in der Gewinnerliste des TecDAX vorne. Aber reicht das, um MorphoSys wieder in einen dynamischen Aufwärtstrend zurückzuführen?

Das ist, wenn man sich den Chart ansieht, noch offen. Die gerade erst Mitte Dezember vollendete Toppbildung ist zwar dadurch erst einmal ausgekontert worden. Aber die Aktie sollte deutlich über 78 Euro schließen, um unterstellen zu können, dass das Risiko, dass der Kurs sich doch noch in Richtung der Supportzone 67,75/68,50 Euro orientiert und die unterbrochene Korrektur zu Ende führt, vom Tisch ist. Ideal wäre, wenn MorphoSys das zur Stunde solide Plus am Dienstag, wenn sich die großen Adressen mit dem Beginn des neuen Jahrs neu orientieren, bestätigen würde. Bis dahin abzuwarten, bevor man hier einen Long-Trade erwägt, wäre der sicherere Weg.

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zur laufenden DAX-Hausse? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!