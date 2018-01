MorphoSys: JPMorgan-Analyst sieht rosarote Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Lieber Leser,

zu den größeren Gewinnern im TecDAX zählte zum Wochenausklang am Freitag die Aktie des Biotechnologieunternehmens MorphoSys aus Martinsried bei München. Aus meiner Sicht ist MorphoSys, zusammen mit Evotec, die beste deutsche Biotechaktie. Jetzt aber zeigt sich das auch im Chartbild!

JPMorgan-Analyst Richard Vosser äußert sich positiv

Der Grund für die kleine Kursrally ist aber ein anderer. Denn der Analyst Richard Vosser von der renommierten US-Investmentbank JPMorgan hat sich in seiner neuesten Studie sehr positiv zu MorphoSys geäußert. So erwartet er einen früher als bisher von den Anlegern erwarteten Zulassungsantrag für den Antikörper MOR208 gegen Blutkrebs sowie positive Entwicklungen beim bisher einzigen schon zugelassenen Medikament Tremfya gegen Schuppenflechte.

Diese Entwicklungen dürften die Anleger daher positiv überraschen, so dass sie ein Trigger für weiter steigende Kurse sein könnten. In der Folge bekräftigt der Analyst sein Anlageurteil „Overweight“ und erhöht gleichzeitig sein Kursziel von bisher 86,00 Euro auf nunmehr 97,00 Euro. Alles in allem stimme ich mit dem Analysten daher weitestgehend überein, zumal ich in meinen Artikeln zuletzt Kursziele von 100,00 Euro in Aussicht gestellt hatte (was nicht so weit von den hier genannten 97,00 Euro entfernt ist).

Er hat sogar einen konkreten Zeitplan!

Erstaunlich an der Studie ist jedoch, welch genauen Zeitplan der Experte annonciert hat. So erwartet er konkret, dass MorphoSys bis zur Vorlage der Geschäftszahlen für 2017 am 13. Februar einen Zulassungsantrag in den USA für das zweite Halbjahr 2019 ankündigen werde. Basis hierfür seien die vergleichsweise gut ausgefallenen Daten einer Phase II-Studie. Würde alles gut laufen, könnte somit die Zulassung der FDA schon 2020 erfolgen. Hier zieht der Analyst wohl die vergleichsweise laxe Zulassungspraxis der FDA seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump ins Kalkül.

Mit solch positiven Nachrichten im Rücken sollte es MorphoSys zudem gelingen, einen großen Pharmakonzern als Partner zu gewinnen. Damit verbunden wären umfangreiche Meilensteinzahlungen sowie Umsätze von bis zu 500 Mio. US-Dollar bis 2025. Da auch Tremfya sowohl von ihm, als auch von den Anlegern bisher deutlich unterschätzt worden sei, sieht er extrem positive Zukunftsaussichten, was ihn wohl zur deutlichen Erhöhung des Kursziels veranlasst hat.

Amazon wird uns dafür hassen, aber …

Sie erhalten den Top-Report „Der große Blockchain Boom“ bei uns heute trotzdem KOSTENLOS! Eigentlich kostet „Der große Blockchain Boom“ im Handel 25,90 €. Aber hier erhalten Sie ihn heute absolut KOSTENFREI! Wir senden Ihnen den Report mit dem Namen der Aktie, die vom Blockchain Boom profitieren wird KOSTENFREI zu!

Jetzt HIER klicken und mit dieser Aktie jetzt mal so richtig abkassieren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.