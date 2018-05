MorphoSys: Hier sehen wir bald dreistellige Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von MorphoSys wurde in den letzten Monaten von einigen Analysten eher skeptisch betrachtet. Daraufhin habe ich besagte Analysten an dieser Stelle scharf kritisiert und noch mal mein Kursziel in Höhe von 100,00 Euro bestätigt. So langsam zeigt sich, dass ich damit nicht ganz falsch lag. Lange dürfte es nämlich nicht mehr dauern, bis die Aktie mein Kursziel erreicht!

Die mit

Ein Beitrag von Sascha Huber.