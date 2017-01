MorphoSys: Hier ist Durchhalten angesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei der deutschen Biotechfirma MorphoSys. Hat diese doch ein enttäuschendes Jahr hinter sich und musste am 30. Dezember 2016 einen Aktienwert-Verlust von gut 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr verschmerzen. Dennoch, die Zukunftsaussichten stehen nicht schlecht. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche MorphoSys und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Aufwärts trotz Verlusten! Trotz der oben genannten Verluste konnte die Aktie allerdings Ende 2016 noch einmal deutlich nach oben abdrehen. So ging es seit Ende September bis Anfang Januar um mehr als 40 Prozent nach oben, vor allem wegen der positiven Nachrichten zu dem Antikörper Guselkumab.

Hoffnungsträger Guselkumab! Nach dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Studienreihen hat der Lizenzpartner Janssen bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA und bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA einen Zulassungsantrag für das Schuppenflechte-Mittel Guselkumab gestellt. Die Entscheidungen werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Es wäre dann das erste von MorphoSys entwickelte Medikament, das es auf den Markt schaffen würde, ein riesiger Schritt für das Biotech-Unternehmen.

Hohe Forschungsausgaben, (noch) maue Ergebnisse! Die Zulassung für Guselkumab wäre ein wichtiger Schritt, denn im Moment stehen bei MorphoSys vor allem die hohen Forschungsausgaben im Blickpunkt und manche Stimmen sagen, dass sich das Unternehmen hierbei übernehmen könnte.

Gute Zukunftsaussichten! Derzeit befinden sich zahlreiche vielversprechende Wirkstoffkandidaten in MorphoSys‘ Entwicklungspipeline und zum Ende des letzten Jahres hatte es zudem positive News zu den Tumor-Antikörpern MOR202 und MOR208 gegeben. Auch möchte Novartis eine klinische Phase-II-Studie zu dem von MorphoSys gegen Muskelerkrankungen entwickelten Antikörper Bimagrumab starten. Diese Studie ist für stark übergewichtige erwachsenen Patienten mit Diabetes vom Typ 2 geplant.

Es scheint, als bräuchten MorphoSys und seine Anleger derzeit einfach einen langen Atem. Die Chancen stehen gut, aber der Zeitplan ist mehr als ungewiss. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

