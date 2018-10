MorphoSys: Die Gegenbewegung verliert bereits deutlich an Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Stärke oder Schwäche eines Marktes zeigt sich oftmals bei den Gegenbewegungen in einer Korrektur. In starken Trendmärkten wird meist nicht lange gefackelt. Es wird weiter gekauft oder auch verkauft und weder die Bullen noch die Bären kennen in diesen Momenten ein Pardon.

Fällt jedoch eine Korrektur relativ stark aus, deutet dies darauf hin, dass das Kräfteverhältnis vergleichsweise ausgeglichen ist und so

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.