MorphoSys: Für Spannung ist gesorgt!

die MorphoSys-Aktie arbeitet sich seit Ende September sukzessive nach oben. Auslöser der Aufwärtsrallye waren dabei vor allem positive Studiendaten zum Schuppenflechte-Mittel Guselkumab. Aber auch der Wahlsieg von Donald Trump ließ die Biotech-Werte neu aufleben. Anfang Januar kletterte das Papier zeitweise bis auf 52 Euro nach oben und testete dabei das 12-Monats-Hoch vom vergangenen April. Zuletzt hat sich die Aktie ein wenig abgeschwächt, doch nun scheint es wieder aufwärts zu gehen. Wichtige charttechnische Hürden warten im Bereich von 54 und 56 Euro. Genau in dieser Region verläuft auch der seit Dezember 2014 geltende langfristige Abwärtstrend. Sollte die Aktie es schaffen, die genannten Widerstände nach oben zu durchbrechen, würde dies ein starkes Kaufsignal entfachen.

Die Einschätzung der Analysten ist überaus positiv. Derzeit sind mir 9 Analystenmeinungen bekannt, von denen 6 zum Kauf der MorphoSys-Aktie raten und 3 mit einem Halte-Votum etwas vorsichtiger gestimmt sind. Das durchschnittliche Kursziel lautet 60,56 Euro, was auf Basis des aktuellen Kurses einem Aufwärtspotenzial von gut 24 Prozent entsprechen würde. In einer aktuellen Einschätzung hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel von 50 auf 53 Euro erhöht, die Einstufung indes bei „Neutral“ belassen. In seiner Branchenstudie schrieb Analyst Tim Woodward, dass die europäische Biotech-Branche in diesem Jahr mit wichtigen Neuigkeiten in Sachen Produktentwicklung aufwarten dürfte. Bei Guselkumab ist MorphoSys sogar schon einen Schritt weiter. Nach dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Studienreihen hat der Lizenzpartner Janssen Ende 2016 für den europäischen und den US-Markt entsprechende Zulassungsanträge gestellt. Mit den Entscheidungen der Zulassungsbehörden FDA (USA) und EMA (Europa) ist im Laufe des zweiten Halbjahres zu rechnen.

