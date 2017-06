MorphoSys: Für Kursfantasien ist gesorgt!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys hat sich in den vergangenen Wochen prächtig entwickelt. Allein seit dem 18. April stehen Kursgewinne von gut 30 Prozent zu Buche. Begleitet wurde der Kurssprung von positiven Nachrichten bezüglich der aussichtsreichsten Wirkstoffe innerhalb der Entwicklungs-Pipeline.

Da schlummert viel Potenzial

In diesen Tagen hat das Unternehmen aus Martinsried bei München bekannt gegeben, dass mit der Patientenrekrutierung für eine zulassungsrelevante Phase 3-Studie bezüglich MOR-208 begonnen wird. Der Wirkstoff entstammt der hauseigenen Antikörper-Bibliothek und wird zur Behandlung von Lymphzellenkrebs entwickelt. MorphoSys will fortan ohnehin stärker auf firmeneigene Projekte setzen, um bei einer etwaigen Zulassung nicht nur prozentual am Umsatz zu partizipieren, sondern diesen für sich komplett zu beanspruchen.

Derzeit befinden sich 4 firmeneigene und 25 weitere Produktkandidaten im Rahmen von Partnerprogrammen in der klinischen Entwicklungsstufe. Ein weiteres firmeneigenes Projekt mit guter Perspektive ist MOR-202, daneben ist vor allem das mit Janssen (Tochterunternehmen von Johnson & Johnson) entwickelte Schuppenflechte-Mittel Guselkumab der große Hoffnungsträger. Läuft alles planmäßig, könnte das Medikament am Ende dieses Jahres die Zulassung bekommen und wäre damit das erste von MorphoSys entwickelte Präparat, dass es zur Marktreife schafft. Experten trauen Guselkumab Blockbuster-Qualitäten zu, sprich ein Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Dollar.

Angriff auf das Allzeithoch?

Die positiven Aussichten sorgen bei der TecDAX-Aktie für anhaltend starke Kursfantasien. Als nächstes Kursziel könnte das Papier die Höchststände aus dem Jahr 2015 bei 70,00 und 76,00 Euro ins Visier nehmen. Sollten auch diese Hürden fallen, würde das Allzeithoch vom Dezember 2014 bei 86,00 Euro in den Fokus rücken.

