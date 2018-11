Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys ist auf dem Weg vom Biotech-Unternehmen zum Biopharma-Konzern – so lautet eine Erkenntnis des Interviews, das Finanztrends-Autor und Börsenexperte Sascha Huber mit MorphoSys-Finanzchef Jens Holstein auf dem Eigenkapitalforum 2018 in Frankfurt führte. Konkret bedeutet dies: Während die Firma in früheren Jahren vorwiegend als Entwicklungs-Dienstleister für bekannte Pharmakonzerne agierte, liegt der Fokus nun auf der Erforschung und Entwicklung neuer, eigener Antikörper,

