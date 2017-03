MorphoSys: Eine aktionärsfreundliche Politik sieht anders aus!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

die Forschungsarbeiten von MorphoSys sind in den letzten Monaten planmäßig vorangeschritten. Unterdessen rüstete sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung für den weiteren Liquiditätsbedarf. Die Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10% erfolgte an institutionelle Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre. Eine aktionärsfreundliche Politik sieht anders aus. Das Forschungs-Portfolio umfasst 110 therapeutische Programme, von denen sich 28 in der klinischen Entwicklung befinden.

Die Kursrisiken bleiben jedoch hoch

Angetrieben von den positiven Forschungsergebnissen haben MorphoSys-Aktien den Wertverlust aus der Kapitalerhöhung schnell verdauen können. Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology wurden jüngst positive Forschungsergebnisse des Wirkstoffs MOR208 aus zwei Phase 2-Studien zur Behandlung von Patienten mit bösartigen B-Zell-Erkrankungen vorgestellt. Positiv wurde auch die Meldung aufgenommen, dass der Lizenznehmer Janssen Research den Zulassungsantrag bei der FDA für den Wirkstoff Guselkumab gegen Schuppenflechte gestellt hat.

Mit Gantenerumab gegen Alzheimer befindet sich ein weiterer, in Partnerschaft mit Roche entwickelter Wirkstoff in der klinischen Phase III. 15 Wirkstoffe befinden sich in der klinischen Phase II sowie 11 Wirkstoffe in der Phase I. Sollten Guselkumab und Gantenerumab die Marktreife erlangen, würden MorphoSys nicht nur Meilensteinzahlungen winken, sondern auch eine mögliche Neubewertung der Forschungs-Pipeline. Die Kursrisiken bleiben jedoch hoch.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.