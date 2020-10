MorphoSys: Diese Marken sind jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am 4. September bildete die MorphoSys-Aktie bei 101,10 Euro ein Tief aus und startete anschließend eine neue Aufwärtsbewegung. Sie gipfelte am am 18. September auf einem Hoch bei 117,90 Euro. Mit ihm konnte zwar der Abwärtstrend seit dem Hoch vom 21. Juli überwunden werden, dennoch scheiterten die Bullen insgesamt an diesem Widerstand.

Die Konsequenz war ein neuerlicher Rückfall unter den ...



