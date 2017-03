MorphoSys: Darum sollten Anleger nicht den Mut verlieren!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Lieber Leser,

die Aktien von MorphoSys hatten sich im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz am 9. März prächtig entwickelt und seit Anfang Dezember Kurszuwächse von knapp 47 Prozent realisiert. In den vier Wochen vor den Zahlen legte das im TecDAX gelistete Papier noch einmal um gut ein Viertel zu. Dabei gelang sogar der Sprung über die psychologisch wichtige 60-Euro-Marke, was zugleich ein neues 12-Monats-Hoch bedeutete. Seither befindet sich die Aktie indes auf dem absteigenden Ast, da die Zahlen und vor allem der Ausblick bei den Aktionären nicht so gut ankamen.

Gut gefüllte Produkt-Pipeline

Bei Umsatz und Ergebnis bewegte sich das in Martinsried bei München angesiedelte Unternehmen im Rahmen der eigenen Prognose. Doch was den Anlegern nicht geschmeckt haben dürfte, war der Ausblick für 2017. Hier liegen die Umsatz- und Ergebnisprognose unterhalb der Konsensschätzungen. MorphoSys kündigte an, die Forschungs- und Entwicklungskosten im laufenden Jahr auf 95 Mio. Euro zu erhöhen. Infolgedessen sei auch ein höherer Konzernverlust nicht auszuschließen. Vor Steuern geht das Unternehmen von einem Minus von bis zu 85 Mio. Euro aus.

Doch wenn man bedenkt, dass MorphoSys derzeit 4 firmeneigene Antikörper und dazu noch 25 Produktkandidaten im Rahmen von Partnerprogrammen in der klinischen Entwicklung hat, kann man sicherlich von gut eingesetztem Kapital sprechen. Zudem gibt es dank der Kapitalerhöhung im vergangenen Herbst ein hohes Liquiditätspolster von fast 360 Mio. Euro.

In der zweiten Jahreshälfte könnte es soweit sein

Das zusammen mit Janssen (Johnson & Johnson) entwickelte Schuppenflechte-Medikament Guselkumab hat die klinischen Studienreihen bereits erfolgreich abgeschlossen und steht vor einer Zulassung in der zweiten Jahreshälfte. Es wäre das erste auf Basis der hauseigenen Antikörper-Bibliothek entwickelte Arzneimittel, das diesen Status erreicht. Analysten trauen dem Präparat in einigen Jahren sogar Blockbuster-Qualitäten zu, sprich Umsätze von mehr als 1 Mrd. Dollar. MorphoSys würde hieran etwa mit 5 Prozent beteiligt werden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Hermann Pichler.