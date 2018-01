MorphoSys: Die Bullen wirken bemüht

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Obwohl J.P. Morgan am letzten Handelstag des alten Jahres mit 97 Euro ein neues Rekord-Kursziel für den deutschen Biotech-Titel MorphoSys (ISIN: DE0006332003) ausgegeben hatte, hielt sich die Reaktion in Grenzen. Die Aktie legte zwar zu, aber das Gros der Gewinne des Freitags wurde noch am selben Tag abverkauft, das Papier schloss sogar knapp unter dem Eröffnungskurs. Gestern kam es zu leichten Käufen, die die Aktie immerhin an die 20-Tage-Linie trugen, heute kommt man langsam in die Gänge. Aber dynamisch … ist das nicht.

Da derzeit keine neuen Nachrichten vom Unternehmen kommen, die die Akteure beflügeln könnten, sollte man sich für den Moment auf die charttechnische Gemengelage fokussieren, wenn es um die Frage geht, wie man mit dieser Aktie umgehen sollte. Die nächsten Charthürden wären zum einen das Hoch des Jahres 2017, im November 2014 bei 83,83 Euro erreicht, und das mehrjährige Hoch von Ende 2014 bei 88,50 Euro. Das sind erreichbare Levels, keine Frage. Aber noch ist der Schwung zu gering, um davon einfach ausgehen zu können, denn:

Erst, wenn MorphoSys mit einem Schlusskurs an oder über dem heutigen Tageshoch von 80,20 Euro schließen würde, wäre die Möglichkeit, dass sich die Ende Dezember abgebrochene Abwärtswende nicht doch noch durchsetzt, vom Tisch. Für die Bären gäbe es zwar erst etwas zu holen, wenn MorphoSys das Dezember-Verlaufstief von 73,65 Euro unterbietet und damit den Weg Richtung 67,75/68,50 frei machen würde. Aber daraus abzuleiten, dass, wenn Short derzeit nicht „passt“, Long automatisch die richtige Richtung ist, wäre eben noch zu früh. Da muss erst wieder Schwung in die Aktie kommen. Jetzt wäre die Chance dafür da, aber bevor da kein Beleg in Form eines Closings nahe Tageshoch heute nebst einer Bestätigung dieses Anstiegs morgen auf den Tisch kommt, wäre man hier an der Seitenlinie noch gut aufgehoben.

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zur laufenden DAX-Hausse? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!