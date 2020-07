MorphoSys: Die Bullen scheitern erneut

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Noch zur Monatsmitte sah es für die Bullen bei der MorphoSys-Aktie recht gut aus, denn der Kurs schickte sich an, die Marke von 120,00 Euro endlich zu überwinden. An ihr waren die Bullen zuvor immer wieder gescheitert. In der Spitze konnte die Aktie bis zum 21. Juli auf 125,20 Euro vordringen, doch auf diesem Niveau übernahmen die Bären anschließend wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



