MorphoSys: Bodenbildung ist in vollem Gange!

Ich habe an dieser Stelle quasi regelmäßig die Aktien deutscher Biotechnologie-Unternehmen wie Evotec und MorphoSys thematisiert. Dabei waren meine Einschätzungen in der Regel richtig. Ich gehe davon aus, dass dies auch dieses Mal nicht anders sein wird. Wenn dem so ist, sollte die Aktie der MorphoSys AG ihren Boden gefunden haben.

Zu Kursen über 120,00 Euro schlicht und einfach zu teuer!

Ein Beitrag von Sascha Huber.