MorphoSys: Besser als Evotec?

Kommentar von David Iusow-Klassen

Liebe Leser,

es wird in der letzten Zeit sehr oft ein Vergleich zwischen den beiden Aktien Evotec und Morphosys angestellt. Rein fundamental und risikotechnisch betrachtet scheint die Evotec-Aktie sicherlich die besseren Karten zu haben. Evotec schreibt bereits Gewinne und hat erstmals ein eigens entwickeltes Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht.

Noch kein eigenes Produkt auf dem Markt

Morphosys` Produkte hingegen befinden sich noch in der Pipeline, womit alleine das Risiko eines Misserfolgs und negativen Newsflows weiterhin erhöht ist. Was für die Morphosys-Aktie rein aus der spekulativen Betrachtungsweise spricht, ist womöglich der Umstand, dass die Aktie im Gegensatz zu Evotec nach dem starken Anstieg der Evotec-Aktie günstiger bewertet ist. Wer also mit den erwähnten Risiken leben kannl, dürfte die Morphosys-Aktie interessant finden.

Markttechnisch interessant

Dass es eine Menge solcher Investoren gibt, macht auch der Kurs deutlich. Dieser ist in diesem Jahr endlich aus seinem Konsolidierungstrend ausgebrochen und bestätigte damit erneut den Aufwärtstrend. Ebenfalls fällt auf, dass der Kurs im Rahmen des starken Konsolidierungstrends an der relevanten Preiszone bei 33 Euro je Aktie drehen konnte und somit ein weiterer, herber Einbruch verhindert werden konnte. Mir persönlich fehlt jedoch die fundamentale Sicherheit, wenn auch die markttechnische Ausgangslage durchaus interessant erscheint.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.