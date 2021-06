MorphoSys: Barangebot für alle noch ausstehenden Constellation-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Das Biotech-Unternehmen MorphoSys teilt heute vorbörslich mit, dass in Übereinstimmung mit dem bereits am 2. Juni 2021 bekannt gegebenen Fusionsvertrag zwischen beiden Unternehmen ein Barangebot für alle noch ausstehenden Aktien der Constellation Pharmaceuticals, Inc. abgegeben wurde. Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021, eine Minute nah 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit (sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird).

Geboten wird ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung