MorphoSys: Die Anleger stehen immer noch unter Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Seit Ende Oktober befand sich die MorphoSys-Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Diese verlief sehr dynamisch und wurde auch im neuen Jahr zunächst fortgesetzt. In der Spitze konnte der Wert am 13. Januar bis auf 146,30 Euro ansteigen. Damit war das Anfang Februar 2000 bei 148,13 Euro ausgebildete Allzeithoch zum Greifen nah.

Es setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Sie mündeten sehr schnell in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung