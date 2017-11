MorphoSys: Anleger nach Ergebnissen mit übertriebener Reaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

das Biotech-Unternehmen MorphySys hat am Dienstagvormittag die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Umsatzerlöse betrugen 15,05 Mio. Euro­ – ein Plus von 20,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Netto lag der Verlust bei 24,02 Mio. Euro. Der Nettoverlust hat sich damit nahezu verdoppelt. Auch das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 23,5 Mio. Euro deutlich über dem Verlust des Vorjahresquartals von 13,09 Mio. Euro. Die im Rahmen des Abschlussberichts 2016 festgesetzten Prognosen wurden nicht angetastet. Das Unternehmen erwartet weiterhin Umsatzerlöse zwischen 46-51 Mio. Euro. Die F&E-Aufwendungen sollen zwischen 85-95 Mio. Euro betragen, das EBIT dürfte zwischen -75 bis -85 Mio. Euro liegen.

Unbegründete Panikverkäufe

In den ersten neun Monaten lagen die Umsatzerlöse damit bei 38,64 Mio. Euro. Um den mittleren Bereich der Prognose zu treffen, müsste das Unternehmen damit im vierten Quartal in etwa 10 Mio. Euro an Umsatz erzielen. Da die Umsatzerlöse aus dem Verkauf des kürzlich zugelassenen Medikaments Tremfya erst im vierten Quartal verbucht werden, bestehen gute Chancen, dass die Prognose erreicht werden wird.

Für das Minus beim EBIT besteht ebenso noch einiges an Luft. Per erste neun Monate betrug das Minus 53,82 Mio. Euro. Die negative Reaktion der Anleger auf die Ergebnisse könnte daher auf den ersten Blick leicht übertrieben sein. Charttechnisch befindet sich die Aktie weiterhin im intakten Aufwärtstrend. Erst Kurse unter 70 Euro je Aktie dürften den Trend infrage stellen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.