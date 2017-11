MorphoSys: Aktie mit großem Aufwärtsschwung!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

MorphoSys musste zum Wochenausklang einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie nach Meinung charttechnischer Experten in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend. Jetzt dürfte der Kurs mittelfristig 85 bis 90 Euro anvisieren, so die einhellige Meinung. Denn seit dem Start der Aufwärtsbewegung hat die Aktie bei 75 Euro starke Unterstützungen aufgebaut. Hier sollte sich selbst nach einem schlechteren Wochenabschluss nun ein starker Schutz entfalten, sodass der übergeordnete Aufwärtstrend erhalten bleibt. Dabei hatte MorphoSys innerhalb von zwei Wochen sogar 7,4 % hinzugewonnen. Das erste Kursziel jedoch bleibt das bisherige 2-Jahres-Hoch von 81,45 Euro, erzielt am 7. November 2014.

Die Aktie könnte daraufhin sogar das aktuelle 15-Jahres-Hoch von 86,72 Euro angreifen. Dieses war am 18. Dezember 2014 markiert worden. Das Potenzial beläuft sich daher auf gut 10 %. Dem Optimismus schließen sich fundamental orientierte Analysten an. Die Aktie ist bei 85 % von ihnen auf der „Kaufliste“. 15 % „halten“ lediglich, während niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Es sieht gut aus!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Aktuell ist MorphoSys wieder in allen zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf deutliche 26 %. Der Hausse-Modus ist daher sehr ausgeprägt!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.