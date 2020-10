MorphoSys Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys schrieb 2019 das 4. Jahr in Folge Verluste. Das biopharmazeutische Unternehmen ist zwar erstklassig in seinem Bereich, doch ohne Zulassungen können die gewünschten Erfolge nicht erreicht werden. Forschung ist kostenintensiv, was besonders in dem erneut hohen Verlust 2019 ersichtlich ist. Auch der Cashflow rutschte mit -80 Mio € weit in den roten Bereich. Im 1. Quartal 2020 steigerte der Konzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



