MorphoSys Aktie: Trotz Anstieg bleibt ein negativer Beigeschmack

Seit ihrem am 21. Juli bei 125,20 Euro ausgebildeten Hoch vollzieht die MorphoSys-Aktie eine Konsolidierung. Sie unterschritt Anfang August den 50-Tagedurchschnitt und bildete am 28. August bei 101,80 Euro ein neues Tief aus. Seitdem steigt die Aktie wieder an und die Bullen versuchen, den gleitenden Durchschnitt bei 109,82 Euro erneut zu erreichen.

