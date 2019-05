MorphoSys-Aktie: Simon Moroneys letzte Hauptversammlung?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Bisher hatte die MorphoSys AG ihre Hauptversammlung immer in fremden Räumlichkeiten abgehalten, zum ersten Mal fand in diesem Jahr die HV in den eigenen Räumlichkeiten in Planegg statt. Der Andrang war sichtbar größer und das obwohl die Verkehrsanbindung nicht die beste hinaus nach Planegg ist. MorphoSys steht unmittelbar vor einem weiteren Meilenstein, der Wirkstoff MOR208 könnte bald in den USA und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung