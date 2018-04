MorphoSys-Aktie: Phantastisch – diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

MorphoSys hat erneut Investoren und – auch einige – Analysten begeistert. Der Wert legte am Dienstag immerhin fast 4 % zu und befindet sich auf dem Weg nach oben. Die Aktie ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Werte konnten 80 Euro nach oben überqueren und machten sich direkt wieder auf den Weg in Richtung des bisherigen 15-Jahres-Hochs bei 87,25 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.