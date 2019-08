MorphoSys-Aktie: Nun kam alles anders!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Das Biotech-Unternehmen MorphoSys zeigt sich optimistischer für das Jahr 2019, dass wirkt sich auch gleich auf den Aktienkurs aus. Nach einem Rückgang in den Bereich um 82 Euro ist der Kurs nun wieder deutlich im dreistelligen Bereich. Auch am Donnerstag ist die Aktie gefragt, sie steht mehr als 2 % im Plus. Hintergrund dürfte die Prognoseanhebung gewesen sein, die erst unlängst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



