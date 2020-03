MorphoSys Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Umsatz in den ersten 9 Monaten lag bei 60,7 Mio €, 88% davon waren erfolgsabhängige Zahlungen. 61% des Umsatzes wurden in Asien und Europa erwirtschaftet, der Rest in Nordamerika. Der Verlust belief sich auf 56,3 Mio €. Das sind -1,67 € pro Aktie, das 3. Quartal hat dazu -0,76 € pro Aktie beigetragen. MorphoSys hat 117 Wirkstoffkandidaten, die sich in



