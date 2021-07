MorphoSys-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die MorphoSys-Aktie befindet sich seit Juni 2020 in einem kräftigen Abwärtstrend. In dieser Woche wurde beim Stand von 43,88 Euro ein neues 4-Jahres-Tief markiert. Einen niedrigeren Kurs wies der Anteilsschein letztmals im November 2016 auf. Zu Wochenbeginn sorgte das Unternehmen mit einer Prognosesenkung für eine weitere Hiobsbotschaft und neuerlichen Vertrauensverlust bei den Anlegern. MorphoSys rechnet beim wichtigen Krebsmedikament Monjuvi in diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



