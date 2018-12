MorphoSys Aktie: Kann hohes Niveau nicht halten!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Dank positiver Studiendaten konnte die Aktie von MorphoSys sich zuletzt über die Marke von 100 Euro verbessern. In der vergangenen Woche geriet das Papier jedoch wieder etwas unter Druck und rutschte am Freitag nach Verlusten in Höhe von 2,3 Prozent schließlich wieder auf 97 Euro zurück. Die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke wird damit für den Moment verpasst. Die meisten Analysten bleiben dennoch optimistisch und rechnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.