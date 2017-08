MorphoSys-Aktie: Ist die Korrekturphase nun vorüber?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys befindet sich trotz der Korrektur der vergangenen Wochen noch immer in einem Aufwärtstrend. Durch diesen schaffte es die Aktie, mehrere Jahreshochs in diesem Jahr zu erreichen. Größere Korrekturen trafen die MorphoSys-Aktie nicht. Auch die überkaufte Marktsituation Ende Mai meisterte die Aktie mit Bravour.

Ob die Korrekturbewegung nun schon vorbei ist, werden die nächsten Wochen zeigen

Der erste Schritt ist in jedem Fall schon einmal getan. Die Aktie konnte in der laufenden Woche wieder etwas hinzugewinnen, nachdem es in den letzten Wochen bis auf rund 55 Euro zurückging. Das Tief kann als Sicherheitszone verstanden werden, sodass spekulative Anleger hier ihren Stopp-Kurs platzieren könnten.

Charttechnischer Ausblick: Der Turnaround sieht vielversprechend aus!

Obwohl die aktuelle Chart-Situation gut aussieht, sollten die Risiken nicht komplett außer Acht gelassen werden. Der Stochastik Indikator hat noch kein Kaufsignal gebildet und deshalb könnte es in den nächsten Wochen durchaus noch etwas nach unten gehen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.