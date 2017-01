MorphoSys: 2017 könnte es soweit sein!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Lieber Leser,

die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys hat Anlegern in diesem Jahr wenig Grund zur Freude gegeben. Auf 12-Monats-Sicht summieren sich die Kursverluste auf gut 13 Prozent. Doch zum Jahresende gab es mehrere Ausschläge nach oben. Hintergrund waren positive Nachrichten zum Schuppenflechte-Medikament Guselkumab. MorphoSys‘ Lizenzpartner Janssen hat für den Wirkstoff sowohl bei der US-Zulassungsbehörde FDA als auch bei der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. Im Laufe des kommenden Jahres ist mit einer abschließenden Entscheidung zu rechnen.

Ist es 2017 endlich soweit?

Sofern es zu einer Zulassung kommt, würde für MorphoSys eine neue Zeitrechnung beginnen. Denn bislang hat das Unternehmen aus Martinsried bei München zwar viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung investiert, aber noch kein eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Mit einer erfolgreichen Vermarktung dürfte dem TecDAX-Unternehmen auch der Sprung in die Gewinnzone gelingen. Experten trauen Guselkumab Blockbuster-Qualitäten zu, sprich jährliche Umsatzerlöse von mehr als 1 Mio. Dollar. Hieran würde MorphoSys prozentual partizipieren. Daneben gibt es noch weitere vielversprechende Wirkstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline, die sich ebenfalls in fortgeschrittenen klinischen Phasen befinden. Zuletzt gab es beispielsweise positive Nachrichten zu den Antikörperkandidaten MOR202 und MOR208. Anfang Dezember durchkreuzte die Aktie die 200-Tages-Linie nach oben, was allgemeinhin ein weiteres Kaufsignal entfacht. Auch die Analysten, die die Morphosys-Aktie regelmäßig beobachten, sind größtenteils sehr positiv gestimmt und sprechen Kaufempfehlungen aus. Die Zeichen stehen somit richtig gut für 2017.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse