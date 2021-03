Morphic, Athenex, Lixte Biotech Aktie: Heute in Bewegung!

Morphic Holding Inc (NASDAQ:MORF), Athenex Inc (NASDAQ:ATNX) und Lixte Biotechnology Holdings Inc (NASDAQ:LIXT) gehören zu den Healthcare-Movern am Montag.

Morphic, ein Biopharma-Unternehmen, das orale Integrin-Therapien zur Behandlung chronischer Krankheiten entwickelt, meldete positive Phase-1-Daten für sein MORF-057, das für entzündliche Darmerkrankungen untersucht wird.

In der Phase-1-Studie mit aufsteigender Einzeldosis erwies sich MORF-057 in allen fünf Kohorten, die MORF-057 in Einzeldosen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung